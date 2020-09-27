«الآسيوي» يرفض احتجاج الهلال والأزرق يُصعّد إلى «الكاس»

أكدت مصادر مطلعة أن نادي الهلال يدرس رفع شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي «كاس» ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما أصدرت لجنة الانضباط في الأخير قرارها اليوم السبت برد مذكرة الاحتجاج التي رفعها الهلال احتجاجاً على قرار استبعاده من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان مقتضب: قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول جائحة كورونا «كوفيد -19».

وأضاف: ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

وكان الهلال قد تواصل خلال الساعات الماضية مع خبرات قانونية دولية لدراسة جدوى نقل الاحتجاج إلى مركز التحكيم الرياضي «الكاس»، وبحسب المصادر فإن بطل النسخة الماضية ماض في التصعيد.