البريطاني باري يتوج بلقب بطولة محاربي الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد مصطفى



نجح البريطاني تشي لويس باري في التتويج بلقب النسخة 13 من بطولة محاربي الإمارات، بعد تغلبه على البرازيلي فابيو مليندنادو في النزال الرئيسي في وزن الثقيل، وأقيمت منافسات البطولة مساء أمس الأول الجمعة بصالة الروتاندا بفندق سيزر بلاس بدبي.

حضر النزالات المقاتل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف بطل العالم في نزالات «يو أف سي» لفنون القتال النهائي، كما حضرها وتوج الفائزين فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية.

وفاز باري على منافسه البرازيلي المخضرم فابيو مليندانادو في الجولة الأولى بالضربة القاضية الفنية بعد دقيقة و8 ثوان، واحتفظ باري باللقب بفوزه للمرة الثانية في البطولة، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم.

وفي باقي النزالات فاز الأمريكي كريس بارنيت على منافسه البريطاني أحمد تيجاني في وزن فوق الثقيل بالضربة القاضية، وفاز السوري طارق سليمان على البولندي بيتر لاوسكي في الوزن المتوسط بالضربة القاضية الفنية.

وفي نزالات السيدات، تغلبت الفرنسية مانون فيرور على الهولندية ناعومي تتارولوفي في وزن الذبابة بالضربة القاضية، وفازت الأسترالية كيسي أونيل على اليونانية كريستينا ستلي في وزن الذبابة أيضاً.

وفي وزن الوسط الحر للرجال فاز الأردني هاشم علي على البرازيلي يوري فراغا بالضربة القاضية خلال واحدة من مفاجآت البطولة، كما تغلب الأوزبكي شاميل امينوف على الكوري الجنوبي كيونغ كيم في وزن الحر، وفاز المغربي جافير علاوي على تقسيم زايتوف من كازاخستان في وزن الحر بقرار الحكام، كما فاز ساشا بلاتنيكوف من هونج كونج على خصمه البرازيلي باولو تيودورو في الوزن الحر بالضربة القاضية، وفاز الروسي شاميل محمدوف على فريدرون أليك زاي من أفغانستان بالضربة القاضية، والكوري الجنوبي جي بي مون على الأذربيجاني أغشن باييف في وزن الريشة، كما تغلب التايلاندي توب نوي على البرازيلي إسحاق بيمنتال في وزن الحر بقرار الحكام، وفاز البولندي دين باري على الكويتي عبدالله البوشهري في الوزن الحر بالضربة القاضية.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تواصل تأكيد نجاحاتها من نسخة إلى أخرى، وأن نسخة دبي نجحت في تقديم الجديد والمثير في النزالات القوية بين المقاتلين الـ 26 الذين قدموا من 23 دولة، كما أكدت أيضاً قدرة الإمارات على كسب التحديات، وإقامة البطولة للمرة الثالثة في نفس توقيتها على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا التي أربكت أجندة الرياضة العالمية طوال الفترة الماضية، مبيناً أن اللجنة المنظمة نجحت في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بأعلى درجة من الكفاءة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين.

وقال: «البطولة تكسب أرضاً جديدة مع كل نسخة جديدة، وهي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ونفخر بأننا جزء من منظومة الرياضة المتطورة في الإمارات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ونحن مؤمنون دائماً بأن مهمتنا الأساسية هي ترجمة الاهتمام والدعم إلى إنجازات على أرض الواقع، وهنا يجب أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على مساندته ومتابعته الحثيثة التي كان لها الأثر الكبير في الخروج بالبطولة بهذه الصورة المثالية، والشكر موصول أيضاً إلى مسؤولي مجلس دبي الرياضي الذين تابعوا باهتمام إجراءات التنظيم والاستضافة في دبي، وجميع الجهات المعنية بالصحة؛ حيث تم إجراء 918 فحصاً لـ «كوفيد - 19» خلال أسبوع واحد.

وأشاد البطل العالمي حبيب نور محمدوف، بالحضور المميز للألعاب القتالية في الإمارات، وقاعدتها الجماهيرية الواسعة، مشيراً إلى أن أبوظبي باتت علامة فارقة في هذا المجال، وأنها تسير بسرعة في أن تكون عاصمة الألعاب القتالية في العالم، معتبراً أن بطولة محاربي الإمارات أصبحت الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط في مجال الألعاب القتالية المختلطة، لما تقدمه من بطولة مميزة.

وقال: «أحرص على مشاركة أعضاء فريقي في البطولة المميزة التي تعتبر الأفضل في الشرق الأوسط، وفي هذه النسخة خططنا للمشاركة في 3 نزالات، لكن نظراً لمرض أحد أعضاء الفريق فقد تغيب عن المشاركة، أما الثنائي الذي شارك فقد حقق الفوز».

وأشار حبيب، إلى أنه يستعد حالياً لخوض نزال جديد في أبوظبي خلال منافسات «يو إف سي 254» وقال: «الأمور تسير بشكل جيد، أنا سعيد ومتحمس بالعودة إلى الإمارات واللعب في بطولة «يو اف سي»، وعندما ألعب في العاصمة الإماراتية أشعر كانني ألعب في بلدي، والنزال رقم 30 سيجمعني مع خصم شرس هو الأمريكي جايثج يوم 24 أكتوبر، وعلي أن أحتفظ بتركيزي لأحافظ على سجلي النظيف من الخسائر».