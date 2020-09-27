اتحاد الكرة يستعرض المنظومة الإدارية مع ممثلي الفيفا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي مع جابريل كالديرون وخافير سانشيز مسؤولي برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأداء المتطور بمشاركة ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد، وخورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول، وعبدالله حسن مدير إدارة التدريب، وحورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية.

شهد الاجتماع الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام استعراض العمليات الإدارية والفنية المعمول بها في اتحاد كرة القدم والهيكل الإداري وآلية عمل الإدارات والأقسام واللجان المختلفة، وكذلك الدعم المالي المخصص لتنفيذ المشاريع التطويرية.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم و«فيفا» خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية وآلية تنفيذها ومتابعتها بهدف تطبيقها بالشكل الذي يضمن نجاحها.

وأضاف ابن هزام أن هناك الكثير من المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الكرة لتطوير اللعبة وزيادة عدد ممارسيها من خلال التحديث المستمر للمسابقات المحلية ووضع أسس ونظام موحد للأكاديميات الكروية، وكذلك دعم الكوادر الفنية الوطنية بإقامة الورش والدورات المختلفة بحضور ومشاركة نخبة من المحاضرين العالميين المعتمدين لدى الفيفا.

بدوره تحدث ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد عن الأمور الفنية العامة، وتنظيم العمل داخل الإدارة الفنية والتعاون مع الأقسام الفرعية الأخرى، وخطة الإدارة طويلة المدى لتنمية قطاع الشباب، واكتشاف اللاعبين الموهوبين بالأندية والأكاديميات ورفدهم بالمنتخبات الوطنية والتحديات التي تواجههم.

واستعرض خورخي لويس بينتو مدرب المنتخب الوطني الأول تكوين الجهاز الفني للمنتخب وتوزيع المسؤوليات والمهام داخل فريق العمل، و طرق التواصل مع الأندية والمدربين والتعاون معهم، وكيفية استدعاء اللاعبين للمشاركة في المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات.

كما تطرق بينتو لفلسفة اللعب وطرق دمج اللاعبين الشباب باللاعبين الأكبر والأكثر خبرة منهم، وعن طموحاته مع المنتخب خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وفيما يتعلق بكرة القدم للسيدات تحدثت حورية الطاهري مدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات عن المنتخبات الوطنية للسيدات والشابات والناشئات ومشاركتهم في المسابقات الإقليمية والقارية، وتنظيم مسابقتي الدوري والكأس، وكيفية العمل على استكشاف المواهب الكروية والترويج لكرة القدم للفتيات والتعاون مع المجالس الرياضية والجامعات، وتحدثت عن أرائها وتطلعاتها لمستقبل كرة قدم السيدات.

وقدم عبد الله حسن عبد الله مدير إدارة التدريب باتحاد الكرة شرحاً عاماً عن برامج التعليم وتنظيم الدورات التدريبية للمدربين لنيل الرخصة التدريبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستعرض اتفاقية التدريب مع الاتحاد القاري المتعلقة باستقلالية التعليم الذاتي، بالإضافة للتسهيلات المتاحة للدورات وتحديث إجراءاتها، كما تناول حديثه التخطيط لعامي 2020 و 2021 وتنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة في مجالات اللياقة البدنية وحراس المرمى والتدريب وكرة الصالات و كرة القدم الشاطئية، وتأثير المدرب الأجنبي في الفريق.

وتحدث وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن المسابقات التي تنظمها الرابطة، وعملية تنظيم المباريات، والهيكلة والتنظيم المهني ولوائح تراخيص الأندية، والعلاقة بين رابطة المحترفين الإماراتية واتحاد الكرة، بالإضافة للنظام الأساسي للرابطة.