الشاهينية تظفر بأول أشواط الحول في الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت اليوم السبت منافسات الأسبوع الرابع من السباقات التمهيدية لموسم الهجن، وشهد ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت لمسافة 5 كم على مدار 16 شوطاً بمشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأحرزت «الشاهينية» لعبيد خليفة الخييلي لقب الشوط الأول للحول المحليات بعد أن سيطرت على منافسات الشوط مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.02.02 دقيقة، فيما حلقت «اليمامة» لمبارك محمد بن نصرة العامري بلقب الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات بتوقيت 8.03.05 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات تألق «مولع» لمحمد سهيل العامري محققاً المركز الأول بتوقيت 8.12.07 دقيقة، بينما كان «منصف» لحمد سعيد صالح الكتبي على موعد مع ناموس الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8.05.06 دقيقة، فيما انتزعت «غرام» لأحمد محمد سالم المعمري المركز الأول في الشوط الخامس للحول المحليات.

وقدمت «طرب» لمحمد صالح ناصر الكربي أفضل أداء خلال منافسات الحول والزمول في الوثبة بعد أن حققت أفضل توقيت زمني على مدار الأشواط الـ 16، إذ خطفت المركز الأول بعد أن سجلت توقيتاً قدره 8.01.02 دقيقة.

وأسفرت بقية نتائج الأشواط عن فوز «أصافي» لمحفوظ خميس الجنيبي، و«الحصن» لصالح بن نصرة العامري، و«هملولة» لسيف أحمد القبيسي، و«إبعاد» لأحمد علي سلطان السبوسي، و«معراض» لسيف محمد القبيسي، و«خيرة» لصالح بن نصرة العامري، و«سراب» لمحمد مطر الخييلي، و«مرحب» لناجي عويضة الكربي، و«زهرة» لسلطان تريم الكتبي، وفي الشوط الأخير كان اللقب لـ «حدث» المملوكة لسهيل سالم الخييلي.