تعاون مشترك بين ناديي دبا الحصن والذيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي تواصله الافتراضي مع نادي الذيد الثقافي الرياضي في إطار اللقاء الذي أقيم بينهما على تطبيق «زووم» وبحث آليات التعاون والتنسيق في مجال التنمية المجتمعية والثقافية.

وعقد اللقاء بالتنسيق المشترك بهدف توطيد العلاقات وزيادة التقارب والتواصل الفعال وتبادل الرؤى والأفكار بين الأندية في الجوانب الثقافية والمجتمعية والرياضية وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي لعقد شراكات مع أندية إمارة الشارقة.

حضر من نادي دبا الحصن أحمد عبدالله النقبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية ومحمد راشد رشود نائب رئيس اللجنة وعمر محمد سيد المنسق الثقافي وإسلام محمد عبدالسلام سكرتير اللجنة، ومن نادي الذيد خليفة مبارك بن دلموك الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي نائب رئيس اللجنة وسالم سيف الجاري المدير الإداري نائب رئيس لجنة الاتصال والإعلام والدكتور هاني حمزة مشرف النشاط الثقافي ومصعب الأغا المنسق الإعلامي.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن نادي الذيد الذي تأسس في نفس عام تأسيس نادي دبا الحصن 1980، كما تم عرض منشآت النادي والفعاليات التي استضافها النادي عام 2019 مثل بطولة العالم للإعاقة الحركية والبطولة العربية للرماية والعديد من البطولات المحلية في السباحة والكاراتيه والرماية وألعاب القوى والشطرنج وتنس الطاولة بالإضافة إلى تنظيم مهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي ضم أكثر من 80 شاعراً على مستوى الوطن العربي.

كما تم تقديم شرح للخدمات والأنشطة الثقافية والتعليمية المتنوعة من محاضرات ودورات وورش ومسابقات ونشرات ومهرجانات وشراكات مجتمعية مع المؤسسات طوال الموسم الرياضي قبل وبعد كورونا وأثناء صيف الشارقة الافتراضي الذي تم تنفيذه عن بعد من خلال المنصات الالكترونية.