أوديشو وأحمد إبراهيم والعاني يلتحقون بالجوية العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عاد أيوب أوديشو، مدرب فريق القوة الجوية العراقي الأول لكرة القدم، إلى بغداد بعد رحلة علاجية في السويد. ومن المؤمل أن يبدأ أوديشو مهامه التدريبية مع فريق القوة الجوية اعتباراً من الأسبوع الحالي، بعدما خضع لفترة نقاهة في السويد إثر رحلة علاجية. كما التحق مع فريق القوة الجوية اللاعبان أحمد إبراهيم ولؤي العاني، وسيباشران تدريباتهما مع الفريق اعتباراً من السبت.

يذكر أن فريق القوة الجوية كان قد باشر خوض وحداته التدريبية منذ الأسبوع الماضي، تحت إشراف الطاقم التدريبي المساعد للمدرب أيوب أوديشو، والذي يتكون من المساعدين حمزة هادي، وجاسم محمد غلام، ومدرب حراس المرمى هاشم خميس.