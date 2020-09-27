كاتانيتش يستدعي الحارس باسل لتشكيلة «أسود الرافدين»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي قرر السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق لكرة القدم، استدعاء حارس مرمى فريق الشرطة أحمد باسل لتشكيلة «أسود الرافدين» بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق الشرطة في مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن مدرب منتخب العراق لكرة القدم السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، قرر دعوة حارس مرمى فريق الشرطة أحمد باسل إلى القائمة الأولية لأسود الرافدين التي ستخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأوضحت، أن الدعوة جاءت بعد المستوى الذي قدمه أحمد باسل مع فريقه الشرطة في منافسات دوري أبطال آسيا.

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