شكرا لقرائتكم خبر عن ليام ديلاب: رونالدو قدوتي وهو أفضل لاعب في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح
جذب مهاجم وسط مانشستر سيتي الشاب الإنجليزي ليام ديلاب ابن مدافع ستوك سيتي السابق روري ديلاب الأنظار بعد تسجيله أول هدف مع الفريق الأول في مباراة الفوز بمسابقة الكأس أمام بورنموث 2-1، لكن ليام لا يتخذ من والده قدوة، بل أكد إعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتمنى السير على خطاه ويعلق: «مهاجمو سيتي في السابق يتمتعون بمهارات فنية لكنهم قصار القامة، أنا أختلف عنهم، أتطلع دائماً لرونالدو، وأحب سرعته وقوته، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم وملهم؛ لأنه مثابر والموهبة وحدها لا تكفي».
ويتطلع مشجعو سيتي لظهور أكثر لليام خصوصاً مع الإصابات الكثيرة التي ضربت كتيبة المدرب جوارديولا مؤخراً، وعلق روري على تبني ابنه موقعاً مختلفاً عنه، وقال: أنا بدأت أيضاً كمهاجم وسط، لكنني لم أملك سرعته وقوته، وتدبرت تسجيل بضعة أهداف بسبب ذلك، إنه يستمتع بموقعه وهذا ما يهم، لم أضغط عليه ليكون مدافعاً مثلي»، ولفت ليام أنظار «سيتي»، وتعاقد معه من ديربي كاونتي في 2019 ليسجل 8 أهداف في 13 مشاركة مع فريق دون الـ18 عاماً، و3 أهداف مع فريق دون الـ23 الموسم الماضي.
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