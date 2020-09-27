قمة سعودية بنكهة آسيوية تجمع النصر بالتعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



للمرة الثالثة في عام 2020 تتجدد المواجهة بين النصر والتعاون عندما يلتقيان غداً الأحد في ختام دور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال 2020 آسيا.

وبغض النظر عن تفوق النصر في المقابلتين الماضيتين على كأس السوبر السعودي مطلع العام بركلات الترجيح ودورياً قبل أسابيع 4-1، تحمل المواجهة الثالثة حسابات مختلفة بعدما انتفض التعاون وأطاح بالدحيل القطري ليتأهل إلى هذا الدور بفضل ضربة رأسية من الأسترالي ميتشيل ديوك.

ورفع انتصار التعاون معنويات سكري القصيم قبل لقاء النصر الذي يعد بحسب المتابعين الفريق الأقوى حتى الآن في تصفيات الغرب، قياساً بانتصاراته المتتالية التي لم تتوقف إلا أمام العين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعدما لعب النصر المباراة بالعناصر البديلة مفضلاً إراحة العناصر الأساسية لمباراة الأحد.

ويعود المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي تعقد عليه الآمال مجدداً لقيادة النصر وهو الذي يتصدر هدافي البطولة بخمسة أهداف واستطاع خلال آخر مواجهتين بين الفريقين إحراز 4 أهداف، ما يجعله الخطر الأكبر الذي ينتظر مرمى الحارس البرازيلي كاسيو صاحب الأربعين عاماً.

وتذهب الترشيحات على الورق في مصلحة النصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا بفضل الأسماء الرنانة التي استطاع العالمي إضافتها قبل البطولة من أهمها الأرجنتيني مارتينيز والثنائي المحلي عبد المجيد الصليهم من الشباب وعبد الفتاح عسيري من الأهلي.

في المقابل يدخل التعاون بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من دون ضغوطات على مستوى البطولة التي يبلغ دورها الثمن النهائي للمرة الأولى.

وأكد روي فيتوريا مدرب النصر أن المباراة بالنسبة لفريقه مختلفة عن المباريات السابقة لأنها لا تقبل بأنصاف الحلول ولا بديل فيها عن الفوز.

وتوقع فيتوريا أن تكون المواجهة صعبة على الفريقين بيد أنه عاد وأكد ثقته بعناصر فريقه مشيراً إلى أن اللعب على التفاصيل المهمة في مثل هذه المباراة يجب أن يكون إيجابياً كما تمنى أن تنعكس الراحة التي حصل عليها بعض اللاعبين على أدائهم في المباراة. واعتبر المدرب البرتغالي تأهل التعاون بصورة مثيرة دافعاً للأخير ويجب اللعب بحذر خلال تحولات المباراة.

وأشار كارتيرون إلى أن فريق التعاون سيدخل المباراة بأريحية بعكس النصر الذي توقع أن يكون تحت ضغط المطالبة بتحقيق الفوز والذهاب لتحقيق اللقب.

وأشار المدرب السابق للزمالك: فوزنا في المباراة الماضية أعطانا دافعاً بأن كل شيء نستطيع تحقيقه، أنا فخور باللاعبين ولدي تطلعات بقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة أمام فريق قوي يفتح الملعب كالنصر.

يذكر أن تاريخ دوري أبطال آسيا حمل مواجهات سعودية - سعودية كثيرة في النسخة الماضية جمعت بين الهلال والاتحاد، والهلال والأهلي، والأهلي والاتحاد.