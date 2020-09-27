شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد و مرتبط 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 و مرتبط مواليد 2002 ، وذلك على صعيد مجموعتين الأولى و الثانية ، حيث تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ،أسيوط الرياضى أمام هليوبوليس و بترول اسيوط مع الجزيرة ،فيما تم تأجيل لقاء سموحة و الزمالك إلى الغد، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، سبورتنج أمام بورسعيد و الأوليمبى أمام المعادى و البنك الأهلى أمام الشمس ، وذلك على صعيد المحترفين و المرتبط .

أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.