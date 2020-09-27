شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يستقبل باتشيكو فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك ، على استقبال البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك في مطار القاهرة ، حيث وصل البرتغالي الي القاهرة منذ قليل استعدادا لقيادة الفريق الأبيض بداية من مباراة الغد امام الجونة في الجولة الـ 30 بالدورى، عقب إتمام التعاقد رسميا مع نادي الزمالك.

من ناحية أخرى قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، انه تقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب فى اللحظات الأخيرة عن دائرة الدقى والعجوزة، وان قدوته في الحياة البرلمانية والده المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك.

وأضاف أحمد مرتضي فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة النادى الزمالك : سيصل باتشيكو خلال ساعة وأتمنى أن تستقر الأمور باعتباره مدرب فنى كبير وملتزم ومحترم كما أتمنى الاستقرار الفنى سريعا وأن يسير البرتغالي بخطوات ثابتة فى طريقه الى نهائى افريقيا.

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وتمنى عضو مجلس ادارة الزمالك أن يظهر الأهلى بمستوي لائق فى بطولة افرييا ويتخطي كبوة فايلر الصعبة لانه ليس من الطبيعي رحيل كارتيرون وفايلر معا بعد استقرار الزمالك والأهلى، وأكد منصور أن طارق يحيى سيقود مباراة الزمالك غدا أمام الجونة فى الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز فى حضور البرتغالي باتشيكو .

كما أكد احمد مرتضى منصور انه يتمنى أن ‏يجتاز النادي الأهلي كبوته مع أنباء رحيل مديره الفني فايلر قائلا :"تجاوزنا كبوة رحيل كارتيرون ‏وأتمنى ان يجتازها الأهلي أيضاً في حالة رحيل فايلر"، مضيفا:"الأهلي سيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا معنا، ولكننا ‏اللقب سيكون من نصيب الزمالك".‏

وأنهى تصريحاته قائلاً:"هناك شىء غريب أن يترك مدربا الزمالك ‏والزمالك مهتهما في هذا التوقيت القاتل وقبل فترة قليلة من نصف نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا".