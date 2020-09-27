موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره الجونة، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاث والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل حصد بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

تُقام مباراة الزمالك والجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة اليوم فى الدورى المصرى

تُذاع مباراة الزمالك والجونة عبر قناة أون تايم سبورت.