شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزى: كهربا وبادجي وحمدي فتحي "خارج الخدمة" تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني العجيزي لاعب الأهلي السابق أن حالة عدم التركيز التي ظهر عليها لاعبو الفريق في مباراة طنطا اليوم تثير العديد من التساؤلات قبل مواجهة الوداد المغربي ، أضاف هاني العجيزي خلال الاستوديو التحليلي لمباراة طنطا ضد الأهلي أن هناك لاعبين خارج نطاق التركيز نهائياً ولاحت أمامهم العديد من الفرص السهلة أمام المرمى مثل محمود كهربا وأليو بادجي وحمدي فتحي وغيرهم ما يسبب أزمة كبيرة قبل المواجهات الافريقية ، وقال هاني العجيزي إن إدارة الفريق تسعى الى الوصول للصورة الأفضل قبل خوض المباريات القادمة وأبدى العجيزي اندهاشه من الكرات التي ضاعت من اللاعبين مشيراً الى أن الأداء لم يرتقي للشكل الذي يتمناه الجمهور وعلى الجميع أن يراجعوا أنفسهم.

وحقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على طنطا بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الاهلي ، عمرو السولية في الدقيقة 80 وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 79 ويواصل تربعه على قمة الدوري الذي حسمه مؤخراً رسمياً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير ، ونجحت خبرة الاهلي في الفوز على "فرقة رضا" المُكافحة بقيادة رضا عبد العال.

Advertisements

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط عن طريق كهربا وأجاي والشيخ وهدد لاعبو الأحمر مرمى أبناء السيد البدوي أكثر من مرة لكن دون جدوى ، وتماسك دفاع طنطا وأنقذ فريقه من عدة فرصة للأحمر الذى عاب عليه "اللمسة الأخيرة" أمام مرمى المنافس.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، ،عمرو السولية ،حمدي فتحي، أحمد الشيخ ،جونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن ، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

فيما خاض طنطا المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي.