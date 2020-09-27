ملف السبت.. السولية يقود الأهلي للفوز على طنطا.. وباتشيكو يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 26 سبتمبر 2020.
رسائل نارية في مران الإسماعيلي من حسني عبد ربه
أحمد مرتضى: أتمنى تجاوز الأهلي لكبوة فايلر.. وبطولة إفريقيا للزمالك
ضربة محتملة للأهلي قبل موقعة الوداد
الريال ينتزع فوزا صعبا من بيتيس في الدوري الإسباني
فايلر: حتى وإن أتت العروض لا تؤثر على تركيزي.. ولن أتحدث عن الوداد الآن
الشناوي يعادل الرقم القياسي لإكرامي في الدوري
السولية يقود الأهلي للفوز على طنطا بشق الأنفس في الدوري
رضا عبد العال: سأرحل عن تدريب طنطا في هذه الحالة
باتشيكو يتحدث لمصراوي عن هدفه القادم مع الزمالك
أمير مرتضى لمصراوي: باتشيكو سيوقع العقود الأحد.. وسيحضر مباراة الجونة من المقصورة
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