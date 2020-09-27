رضا عبد العال: سأرحل عن تدريب طنطا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال رضا عبدالعال المدير الفني لنادي طنطا، إنه مستمر مع فريقه في حالة تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى المصري في الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه لن يرحل عن طنطا إلا في حالة تواجده كمدير فني لمنتخب مصر.

وتابع: "أنا مستمر مع طنطا حتى لو هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى".

واتم مدرب طنطا تصريحاته: "لن أرحل عن طنطا إلا لو طلبني منتخب مصر، ولم لا؟ الأمر سبق وأن حدث مع حسن شحاتة وكان يدرب في الدرجة الاولى من الوارد ان يتكرر.