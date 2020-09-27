باتشيكو يتحدث لمصراوي عن هدفه القادم مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أنه حضر إلى القاهرة من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الفريق.

وأشار باتشيكو في تصريح خاص لمصراوي، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، إلى أنه يرغب في التتويج القاري مع الزمالك.

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وقال باتشيكو: "جئت إلى مصر لتحقيق دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك".

ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفًا لباتريس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن باتشيكو سيتواجد في مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد، كمشاهد قبل أن يتولى مهمة التدريب بدءًا من المباريات المقبلة.