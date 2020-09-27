الارشيف / اخبار الرياضه

باتشيكو يتحدث لمصراوي عن هدفه القادم مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أنه حضر إلى القاهرة من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الفريق.

وأشار باتشيكو في تصريح خاص لمصراوي، فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، إلى أنه يرغب في التتويج القاري مع الزمالك.

Advertisements

وقال باتشيكو: "جئت إلى مصر لتحقيق دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك".

ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من اليوم، الأحد، لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفًا لباتريس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن باتشيكو سيتواجد في مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد، كمشاهد قبل أن يتولى مهمة التدريب بدءًا من المباريات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو يتحدث لمصراوي عن هدفه القادم مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا