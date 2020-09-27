أمير مرتضى لمصراوي: باتشيكو سيوقع العقود الأحد.. وسيحضر مباراة الجونة من المقصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم توقيع العقود مع البرتغالي جايمي باتشيكو اليوم الأحد.

ووصل البرتغالي جايمي باتشيكو إلى القاهرة استعدادًا لتولي مهمته كمدير فني للزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم توقيع العقد مع باتشيكو الأحد، لافتا أن المدرب الجديد للفريق سيحضر مباراة الجونة من المقصورة

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ووصل باتشيكو إلى القاهرة في رحلة عبر الخطوط الهولندية، ليتواجد في مباراة الزمالك أمام الجونة مساء الأحد، كمشاهدًا قبل بدايته لمهمته مع الفريق.

وسيتولى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك تدريب الفريق خلال مواجهة الجونة في ثالث مبارياته، قبل أن يتسلم باتشيكو مهام عمله.

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