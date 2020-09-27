باتشيكو يصل القاهرة لتولي تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
وصل البرتغالي جايمي باتشيكو إلى القاهرة استعدادًا لتولي مهمته كمدير فني للزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وكان الزمالك قد نشر مقطع مصور لباتشيكو أثناء استقلاله للطائرة التي نقلته إلى مطار القاهرة الدولي منذ ساعات قليلة ماضية.
ووصل باتشيكو إلى القاهرة في رحلة عبر الخطوط الهولندية، ليتواجد في مباراة الزمالك أمام الجونة مساء الأحد، كمشاهدًا قبل بدايته لمهمته مع الفريق.
وسيتولى طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك تدريب الفريق خلال مواجهة الجونة في ثالث مبارياته، قبل أن يتسلم باتشيكو مهام عمله.
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