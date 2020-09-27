أحمد مرتضى: أتمنى تجاوز الأهلي لكبوة فايلر.. وبطولة إفريقيا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأنه يتمنى تجاوز الأهلي لما أسماه بـ"كبوة رينيه فايلر"، قائلًا بأن رحيل المدير الفني قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا "غير طبيعي".

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "أتمنى تجاوز الأهلي لكبوة فايلر وأن يظهر بشكل جيد في بطولة إفريقيا، لكن في كل الأحوال أتمنى أن يحقق الزمالك البطولة في النهائية."

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وتابع: "ليس من الطبيعي أن يرحل رينيه فايلر وباتريس كارتيرون عن الأهلي والزمالك في نفس التوقيت، فالزمالك والأهلي كانا يعيشان في حالة استقرار طوال الفترة الماضية، وفجأة قرر أحدهما الرحيل للسعودية والأخر يريد العودة لزوجته، أنا أرى أن هذا الأمر في الوقت الحالي غير طبيعي."

وتحدث عن موقف المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو: "لن يتواجد في مباراة غدًا الأحد أمام الجونة، وسيتواجد طارق يحيى في قيادة الفريق."

ويلعب الزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي الجانب الأخر سيكون الأهلي أمام الوداد البيضاوي.