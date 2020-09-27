فايلر يرد بقوة على حقيقة رحيله عن الأهلي..ويكشف عن موقفه من لقاء الوداد

واصل المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر“، تهربه من الإجابة على الأسئلة الخاصة بمستقبله مع بطل الدوري المصري، بعدما تواترت أنباء رحيله عن مصر بشكل غير مسبوق خلال الزسبوع الماضي.

وطالب فايلر قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الأهلي على طنطا في افتتاح الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، عدم توجيه أي سؤال يخص ملف رحيله عن الأهلي، أو أي سؤال بعيد عن المباراة.

لكن ما قاله رينيه فايلر لم يمنع أحد الصحفيين الذين حضروا المؤتمر من توجيه سؤالاً حول حقيقة العروض التي يتلقاها للرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورد المدرب القادم في الميركاتو الصيفي الماضي “هل أنت تجلس داخل عقلي حتى تقول أنني تلقيت عروضًا للرحيل؟، طبعًا أتلقى الكثير من العروض، ولكن أركز في المباريات فقط، وفي عملي مع الأهلي”.

وعن مباراة طنطا، قال فايلر “بدأنا المباراة بشكل جيد أمام طنطا وسنحت لنا خمس فرص، وأهدرنا كثيرا في تلك المباراة، وسجلنا في الشوط الأول، لكن الفار الغى الهدف ونجحنا في النهاية في حسم المباراة لصالحنا”.

وفاز الأهلي على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي استضافها “ملعب الأهلي وي السلام”، ليصل إلى النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب بفارق شاسع من النقاط عن الزمالك.

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وأضاف فايلر “حسمنا الدوري المصري قبل جولات، واللاعبين لم يكن لديهم دوافع كبيرة بعد التتويج، لكن كان يجب الفوز بهذه المباراة، من أجل المحافظة على معنويات اللاعبين”.

وعرج المدرب المطلوب في بيراميدز للحديث عن مباراة الأهلي أمام الوداد في دوري الأبطال، معترفًا بمشاهدة لقاء ديربي كازابلانكا في الدوري المغربي الأسبوع الماضي.

وقال “نعم، لقد شاهدت مباراة الوداد والرجاء لكن احتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة”.

واعترف “نحن نحضر أنفسنا للمباراة القادمة في الدوري المحلي، ولن أتحدث عن الكيفية التي نستعد بها لمواجهة الوداد الآن، أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة في دوري أبطال أفريقيا“.

وأكد المدرب السويسري “أجهز الفريق لكل مباراة على حدى، وحاليًا لا أفكر في مباراة الوداد. هنالك عناصر مؤثرة في الفريق، لكن النجم هو الفريق كله، الأهلي هو من يفوز في النهاية”.

وعن سر غياب وليد سليمان عن مباراة اليوم، قال “وليد سليمان يعاني من إصابة خفيفة ولذلك فضلت إراحته، مع أحمد فتحي، وإصابة رامي ربيعة عضلية، وأتمنى آلا تكون إصابة قوية”.