رضا عبدالعال: الانتقادات تأتي من المُفلسين.. وهناك مدرسة جديدة باسمي 

قلل المدير الفني لفريق طنطا “رضا عبدالعال” من الانتقادات التي وجهت إليه في الأيام الماضية، بعد توليه تدريب الفريق الأصفر والأزرق، قائلاً “هناك عديمي الرؤية الفنية يحاولون نقدي بشتى الطرق، وهؤلاء يريدون التشويش على أداء فريقي”.

وسقط طنطا أمام الزمالك ثم الأهلي في غضون 3 أيام بمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل في أول ظهور لرضا عبد العال.

وتواجد رضا عبد العال في قاعة مؤتمرات ملعب الأهلي وي السلام، عقب الخسارة التي مُني بها أمام الأهلي بهدف عمرو السولية مساء اليوم السبت.

وقال في تصريحاته “المفلسين وعديمي الرؤية الفنية هم من ينتقدوني ويقولون أنني في مسرح مصر. هم يستهدفون التشويش على أداء طنطا المميز وعدم منح الفريق حقه”.

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وأضاف “أقول للجميع: ما أفعله هو مدرسة جديدة اسمها رضا عبد العال حتى أجلب لكم الضغط والسكر”.

واستشهد رضا عبد العال بالمثل الشعبي المصري “مش لاقيين في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين”.

وأكمل حديثه “حاسبوني فنيًا، وأنا أركز في المباراة وشاهدوا كيف أبطلت مفعول علي معلول في مباراة اليوم. لم أتحدث مع لاعبي طنطا في كرة القدم أو أي أمور فنية قبل لقاء الأهلي، ولا يجب أن أظهر غاضبًا مثل محمود المليجي كي أنال إعجاب الآخرين”.