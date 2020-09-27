ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني “الفار يُنصف زيدان”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، وقناة لا ليجا تي في بار.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بينتو فيامارين”.

حقق “ريال مدريد” فوزه الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب “ريال بيتيس” بنتيجة (3-2)، في مباراة لعب فيها الفار دورًا كبيرًا.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سجل كريم بنزيمة هدف في الدقيقة الثانية أُلغي بداعي التسلل، وفي الدقيقة (14) سجل فيدريكو فالفيردي هدف التقدم بعد عرضية أرضية أرسلها بنزيمة من الجهة اليمنى.

وبعدها بدقيقة واحدة أضاع القائد سيرجيو راموس فرصة لا تضيع في مواجهة المرمى، ليتولى ريال بيتيس بعدها زمام الأمور ويسجل هدفين متتالين عن طريق “عيسى ماندي” في الدقيقة (34)، وويليام كارفاليو عند الدقيقة (37)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سجل الظهير الأيمن لريال بيتيس هدف بالخطأ في مرماه بعد عرضية من “داني كارفخال” لتصبح النتيجة (2-2).

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وفي الدقيقة (67) تدخل الفار بقرار هام ومثير كان ضحيته الظهير الأيمن “إيمرسون” الذي تعرض للطرد بعد إعاقته “لوكا يوفيتش” على حدود منطقة الجزاء.

ولم ينتهي دور الفار هنا بل تدخل مرة أخرى عند الدقيقة (80) ليحتسب ضربة جزاء صحيحة لصالح ريال مدريد بعدما منع المدافع مارك بارترا مهاجم الفريق الملكي بورخا مايورال من تسديد كرة من داخل منطقة الست ياردات بعدما أبعد الكرة بيده؛ وتولى سيرجيو راموس تنفيذ ضربة الجزاء وكالعادة نجح في تسجيلها ليجلب الفوز للمدرب “زين الدين زيدان“.

ملخص احداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالتفصيل

ريال مدريد 3-2 ريال بيتيس

ملعب بينتو فيامارين

الدوري الإسباني (الجولة الثالثة)

????انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

⚫تشكيلة ريال مدريد | تيبو كورتوا – داني كارفخال – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – فيرلاند ميندي – كارلوس كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيري – مارتين أوديجارد – كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش.

تشكيلة ريال بيتيس | جويل روبليس – إيمرسون – عيسى ماندي – مارك بارترا – أليكس مورينو – جويدو رودريجيز – ويليام كارفاليو – خواكين سانشيز – نبيل فقير – سرجيو كاناليس – أنتونيو سانابريا.

“0 بداية المباراة

“1 يلعب ريال مدريد اليوم بالزي البديل الأسود الكامل برعاية شركة أديداس، بينما يلعب ريال بيتيس بالزي التقليدي الأخضر والأبيض.

“2❌⚽ هدف ملغي لريال مدريد بعد تسلل على كريم بنزيمة.

“4 التهديد الأول لريال بيتيس يأتي عن طريق نبيل فقير الذي حاول تسديد كرة من بين أقدام فاران لتخرج إلى الركنية.

“5 فيرلاند ميندي يضيع فرصة سانحة للتسجيل بغرابة شديدة بعد تأخره في تسديد الكرة.

“6 اوووووه تيبو كورتوا ينقذ ريال مدريد من الهدف الأول بعد رأسية صعبة من المهاجم سانابريا.

“10 مرت أول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“11????بطاقة صفراء على مدافع إيمرسون بعد دهس قدم كارلوس كاسيميرو.

“14⚽جوووووووووووووووووووووول – فيدي فالفيردي يفتتح التسجيل لريال مدريد هذا الموسم في مرمى ريال بيتيس.

“14 قصة الهدف: كريم بنزيمة يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى تصل إلى فالفيردي الذي وضع قدمه امام الكرة لتسكن شباك جولين روبليس.

“15 اوووووووه سيرجيو راموس يضيع فرصة سهلة جدًا في مواجهة المرمي بعد تمريرة من المهاجم لوكا يوفيتش.

“19 نبيل فقير يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن ببضعة سنتيمترات.

“22 جويدو رودريجيز يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن مرمى كورتوا.

“25 سانابريا يتغلب على فاران في كرة مشتركة ويطلق تسديدة صاروخية على الطائر علت المرمى.

“28 لا وجود لهجمات خطيرة في اللحظات الماضية.

“31 ما زال ريال مدريد متقدم بهدف مقابل لا شيء.

“34 ⚽جوووووووووووووووووووووول – الجزائري عيسى ماندي يسجل هدف التعادل برأسية قوية لم يراها كورتوا إلا وهي تسكن الشباك.

“37⚽جوووووووووووووووووووووول – ويليام كارفاليو يقلب الطاولة ويسجل هدف التقدم لريال بيتيس بتسديدة قوية جدًا أخذت يد كورتوا ودخلت الشباك.

“39????بطاقة صفراء على جويدو رودريجيز بعد إعاقة على كريم بنزيمة.

“41????بطاقة صفراء على داني كارفخال وضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

“42 خواكين يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية ولكن بنزيمة يبعدها برأسه.

“45???? تبديل اضطراري لريال مدريد بخروج المصاب توني كروس ودخول لوكا مودريتش.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

“45 بداية الشوط الثاني

“46???? تبديل لريال مدريد مع بداية الشوط الثاني بخروج مارتين أوديجارد ودخول إيسكو.

“48⚽جوووووووووووووووووووووول – الظهير الأيمن إيمرسون يسجل بالخطأ في مرماه ليعدل النتيجة لريال مدريد بعد عرضية أرضية من داني كارفخال.

“51 اووووووه العارضة الأفقية تحرم كريم بنزيمة من تسجيل هدف التقدم بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

“53 الإعادة أوضحت ان تسديدة بنزيمة الماضية تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها بعد ارتطامها بالعارضة ولكن المهاجم الفرنسي كان متسللاً ورغم ذلك الحكم لم يشير إلى احتساب اي شيء لتمر الهجمة ويُستكمل اللعب!

“53???? بطاقة صفراء على لوكا مودريتش بعد تدخل خشن على لاعب بيتيس.

“60 لا وجود لهجمات خطيرة خلال اللحظات الماضية.

“63???? تبديل أول لريال بيتيس بخروج خواكين ودخول كريستيان تيلو.

“64 لوكا يوفيتش يضيع انفراد بعد هجمة مرتدة سريعة قادها كريم بنزيمة، ولكن الحكم يشير إلى وجود تسلل على المهاجم الصربي.

“65 الحكم ينتظر قرار الفار في اللقطة الاخيرة بعدما تأكد من عدم وجود تسلل على يوفيتش وتعرضه لإعاقة من إيمرسون.

“67???? اخيرًا الفار يؤكد احستاب خطأ لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء وطرد مباشر للمدافع إيمرسون.

“68 راموس يتولى تنفيذ الضربة الحرة وسددها بطريقة رائعة لتعلو حائط الصد وتسكن الشباك ولكن من الخارج، كانت قريبة جدًا.

“69???? التبديل الثاني لريال بيتيس بخروج المهاجم أنتونيو سانابريا ودخول المدافع مارتن مونتويا لتعويض طرد إيمرسون في الخط الخلفي.

“72????تبديل لريال مدريد بخروج لوكا يوفيتش ودخول بورخا مايورال.

“73????تبديل ثالث لريال بيتيس بخروج نبيل فقير ودخول لورين مورون.

“74 ويليام كارفاليو يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“80 الفار يحتسب ضربة جزاء لريال مدريد بعدما لمس مارك بارترا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

“81⚽جوووووووووووووووووووووول – سيرجيو راموس يسجل الهدف الثالث لريال مدريد من علامة الجزاء على طريقة بانينكا.

“83 روبليس ينقذ بيتيس من الهدف الرابع بعد تسديدة لإيسكو من عرضية كارفخال.

“84????بطاقة صفراء على سيرجيو كاناليس.

“87 تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال بيتيس دون خطورة على مرمى ريال مدريد.

“90 حكم المباراة يضيف 8 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1????بطاقة صفراء على عيسى ماندي.

“90+6 فالفيردي يضيع كرة من شبه انفراد بغرابة بعدما فضل مرواغة الحارس لتبتعد الكرة خارج المنطقة بدلاً من تسديدها او تمريرها إلى بنزيمة!

“90+7 اوووووووووه بنزيمة كان قريب جدًا من تسجيل الهدف الرابع ولكن تسديدته جاورت القائم ببضعة سنتيمترات.

“90+8 صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مبروك لعشاق ريال مدريد، وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

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