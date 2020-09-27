تقنية الفار تُعيد ريال مدريد بفوز ثمين من بينيتو فيامارين

تقنية الفار تُعيد ريال مدريد بفوز ثمين أمام مضيفه ريال بيتيس من ملعب “بينيتو فيامارين” 3-2، في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة فى الدوري الاسباني.

وتقدم الريال بهدف سجله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 14 ، وتعادل عيسى ميندي لبيتيس في الدقيقة 20 وأضاف ويليام كارفالو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 37.

ثم سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إيميرسون أباريسيدو، مدافع بيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، ثم سجل سيرخيو راموس الهدف الثالث للريال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وأكمل بيتيس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد إيميرسون أباريسيدو.

ورفع الريال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس بترتيب الدوري الاسباني، وتوقف رصدي ريال بيتيس عند ست نقاط في المركز الثاني.

وكانت المباراة الأولى للريال أمام خيتافي تأجلت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وتعادل في مباراته بالجولة الماضية أمام ريال سوسيداد سلبيا.

في المقابل فاز بيتيس بأول مباراتين أمام ألافيس 1 / صفر وبلد الوليد 2 / صفر.

وغاب البلجيكي إدين هازار عن تشكيلة ريال مدريد على الرغم من استئنافه التدريبات، لكن يبدو ان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فضل اراحته لاسبوع جديد للتأكد من جاهزيته بشكل كامل خوفا من تجدد اصابته.

وكان زيدان اكد الجمعة انه لن يشرك نجم تشلسي الانكليزي السابق قبل التأكد من انه حاضر “إن كل ما نريده أن يكون بحالة جيدة”، موضحا أن الأمر “مسألة وقت” قبل العودة لتشكيلة الفريق.

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افتتح ريال مدريد التسجيل بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيمة إلى فالفيردي الموجود داخل منطقة الجزاء، فعكسها الأخير الى الزاوية البعيدة عن الحارس جويل روبليس (14).

وأصبح الفرنسي ثالثا على لائحة اللاعبين اصحاب التمريرات الحاسمة، برصيد 82 تمريرة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة (183) وخواكين سانشيس لاعب ريال بيتيس (89).

ومرر سيرجيو كاناليس الكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء على رأس مندي فارتقى لها عاليا وحولها برأسه بعيدا عن متناول كورتوا (35).

وبعد أقل من دقيقتين، مرر الفرنسي نبيل فقير الكرة عرضية إلى كارفالو فبادرها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين كورتوا الذي ارتمى باتجاهها لكن دون جدوى (37).

وجاءت بداية الشوط الثاني مثالية لريال مدريد بعدما أدرك التعادل بمساعدة من المدافع ايمرسون الذي حاول ابعاد الكرة قبل وصولها لبنزيمة، فسددها في مرماه (48).

وادت العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه آر)إلى طرد ايمرسون لاعاقته الصربي لوكا يوفيتش على حدود منطقة الجزاء كونه كان آخر مدافع (67).

واحتسب الحكم ريكاردو دي بورجوس ركلة جزاء للـ”ميرينجي” بعد العودة للفيديو اثر لمسة يد على مارك بارترا، ترجمها راموس قائد الفريق إلى هدف التقدم (82).

وأصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ “لا ليجا” يسجل في 17 موسما متتاليا، بعد لاعب أتلتيكو مدريد أغوستين غاينزا (19 موسما بين 1940 و1959)، ولاعب ريال مدريد السابق كارلو ألونسو (17 موسما بين 1971 و1988).

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