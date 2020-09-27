يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن الجولة الثالثة.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، وقناة لا ليجا تي في بار، واقيمت على ملعب “بينتو فيامارين”.

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا امام مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3-2، ضمن مباريات اليوم السبت.

وتقدم الريال بهدف سجله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 14 ، وتعادل عيسى ميندي لبيتيس في الدقيقة 20 وأضاف ويليام كارفالو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 37.

ثم سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إيميرسون أباريسيدو، مدافع بيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، ثم سجل سيرخيو راموس الهدف الثالث للريال في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وأكمل بيتيس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد إيميرسون أباريسيدو.

ورفع الريال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس بترتيب الدوري الاسباني، وتوقف رصدي ريال بيتيس عند ست نقاط في المركز الثاني.

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وكانت المباراة الأولى للريال أمام خيتافي تأجلت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وتعادل في مباراته بالجولة الماضية أمام ريال سوسيداد سلبيا.

في المقابل فاز بيتيس بأول مباراتين أمام ألافيس 1 / صفر وبلد الوليد 2 / صفر.

إليكم فيديو أهداف ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

هدف التقدم لريال مدريد

هدف التعادل لريال بيتيس 1-1

هدف ريال بيتيس الثاني 2-1

هدف ريال مدريد الثاني 2-2

هدف ريال مدريد الثالث “راموس” من ركلة جزاء 3-2

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