بث مباشر | شاهد ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
تُنقل مباراة “ريال مدريد وريال بيتيس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”، وقناة لا ليجا تي في بار.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بينتو فيامارين”.
سيسعى صاحب الأرض “ريال بيتيس” بقيادة المدرب المخضرم “مانويل بيليجريني” إلى مواصلة نتائجة الرائعة والتلغب على “ريال مدريد” بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الماضيتين.
ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر غرناطة.
في المقابل يتطلع “ريال مدريد” بقيادة المدرب زين الدين زيدان إلى تعويض تعادله سلبًا في الجولة الماضية أمام “ريال سوسيداد”.
ولم يلعب ريال مدريد مباراته الأولى في الدوري الإسباني بعد تأجيلها إلى وقت سيتم تحديده لاحقًا.
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