تشكيلة الاهلي الأساسية أمام طنطا في الدوري المصري.. “فايلر يدفع بخط هجوم ناري”

أعلن السويسري رينيه فايلر تشكيلة الاهلي الأساسية أمام طنطا المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت 26-9 – 2020، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.

وحافظ محمد الشناوي على مكانه كحارس أساسي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، وفي الدفاع عاد الظهير التونسي علي معلول للمشاركة بشكل أساسي بعد غيابه في المباراة السابقة بعدما شارك محمود وحيد بدلا منه.

ويشارك أيمن أشرف ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية على حساب ياسر إبراهيم، بينما يلعب في الجبهة اليمني محمد هاني، في ظل غياب أحمد فتحي عن قائمة المباراة.

وفي الارتكاز يشارك حمدي فتحي وعمرو السولية ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية بينما يجلس المالي آليو ديانج على مقاعد البدلاء ومعه عربي بدر ومحمد مجدي “أفشة” في حالة الحاجة إليهما.

فيما يقود هجوم الأهلي، مروان محسن، على حساب السنغالي آليو بادجي، الذي ابتعد عن تشكيلة الاهلي الأساسية للمباراة الثانية على التوالي، بينما يلعب خلفه كلا من محمود عبدالمنعم “كهربا” وجونيور أجايى وأحمد الشيخ.

وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي، أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.