إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا بثلاث دقائق ولاتسيو يفتتح موسمه بفوز مثير 

بدا إنتر في طريقه لخسارة مباراته الأولى للموسم بعد أن كان متخلفاً على أرضه أمام فيورنتينا حتى الدقائق الثلاث الأخيرة، لكنه ظفر بفوز مثير 4-3.



فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي أشرك في اللقاء العديد من لاعبيه الجدد مثل الصربي ألكسندر كولاروف والتشيلي أرتورو فيدال والمغربي أشرف حكيمي (نزلا في الشوط الثاني)، لم يستسلم ونجح في قلب الطاولة بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو والمدافع دانيلو دامبروزيو.



ولم تكن البداية التي يتمناها إنتر، إذ وجد نفسه متخلفاً بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية بعدما وجد الثنائي جاكومو فنتورا والإيفواري كريستيان كوامي نفسه وحيداً أمام مرمى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، فتبادلا الكرة قبل أن يسجلها الثاني في الشباك الخالية (3).



وبعدما اعتقد أنه انتزع ركلة جزاء من الأوروغوياني مارتن كاسيريس قبل أن يعود الحكم ويلغيها استناداً إلى حكم الفيديو المساعد "VAR"، أعاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إنتر الى المسافة ذاتها من ضيفه قبيل صافرة نهاية الشوط الأول بتسديدة لولبية جميلة من مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى (2+45).



وفي مستهل الشوط الثاني، لعب لاوتارو دوراً رئيساً في هدف التقدم لفريقه حين سدد الكرة من الجهة اليسرى، فحولها فيديريكو تشيكيريني بالخطأ في مرمى فريقه (52)، لكن سرعان ما عادل فيورنتينا عبر غايتانو كاستروفيلي الذي وصلته الكرة من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، فسددها بعيدا عن متناول هاندانوفيتش (57).



وعاد ريبيري ليلعب مجدداً دور الممرر، وهذه المرة بكرة بينية رائعة لفيديريكو كييزا الذي سددها في شباك هاندانوفيتش (63)، لكن لوكاكو قال كلمته بتسجيله هدف التعادل بعد تمريرة من الوافد الجديد حكيمي الذي وصلته الكرة من البديل الآخر التشيلي أليكسيس سانشيز (87).



ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل نجح إنتر في خطف الفوز برأسية المدافع دامبروزيو إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى (89).



وفي مباراة أخرى افتتح لاتسيو موسمَه الجديد بالفوز على مضيفه كالياري بهدفين دون رد لحساب الجولة الثانية.



وتقدم الضيف العاصمي بهدف مانويل لاتساري في الدقيقة الرابعة، فيما أمن الهداف تشيرو إيموبيلي انتصار لاتسيو بهدف ثان بحلول الدقيقة الرابعة والسبعين.



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وضمن الجولة ذاتها قلب بينفينتو تأخرَه أمام مضيفه سمبدوريا إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لاثنين.



وافتتح النجم المخضرم فابيو كوالياريلا التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة، وعزّز زميله عمر كوليي النتيجة بهدف ثانٍ بعدها بعشر دقائق، ونجح لوكا كالديرولا في تقليص الفارق لمصلحة الضيوف في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويدوّن هدف التعادل عند الدقيقة الثانية والسبعين، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين رجّح غايتانو ليتيزيا كفة الزوّار بتسجيل الهدف الثالث مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث.



وفي مباراة أخرى أيضا، استهل أتالانتا الموسم بانتصار على مضيفه تورينو بأربعة أهداف لإثنين 4-2 لحساب الجولة الثانية.



ومنح أندريا بيلوتي منح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية عشرة، وفي الدقيقة الثالثة عشرة تمكن اليخاندرو غوميز من التعديل، ليضيف بعدها زميله لويس موريـيل الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين.

وعند الدقيقة الثانية والأربعين سجل هانز هاتيـبور الهدف الثالث، قبل أن يقلص بعدها بدقيقة واحدة أندريا بيلوتي النتيجة بتسجيله الثاني لتورينو، وفي الدقيقة الرابعة والخمسين أضاف مارتن دي رون الهدف الرابع لأتالانتا.

المصدر: وكالات