رياضة | الأهلي: استحقينا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي: استحقينا التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فلادان ميلوجيفيتش مدرب نادي الأهلي السعودي، عن سعادته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي عقب فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بفارق ركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 يوم السبت على ستاد الجنوب في الدوحة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020.

في الوقت الأصلي تقدم شباب الأهلي دبي في الشوط الأول عبر هدف عزيزجون غانييف (28)، ثم أدرك الأهلي التعادل بواسطة عمر السومة (54 من ضربة جزاء).

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسم فيها الحظ للأهلي الذي تفوق بواقع 4-3.

وفيما يلي تصريحات مدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة:

"قدمنا مباراة جيدة، وأريد أن أهنئ لاعبي فريقي على المستوى والنتيجة، شباب الأهلي تمكن من التسجيل في الشوط الأول، لكننا ضغطنا بعد ذلك ونجحنا في تديل النتيجة، وبرأيي أنه في المجمل كنا الأكثر سيطرة على المجريات".

"كنا الطرف الأفضل في مباراة اليوم، واستحقينا الفوز، ربما عانينا من استمرار اللعب بذات الوتيرة طوال 120 دقيقة، وفي النهاية اضطررنا للعب ركلات الترجيح، ولكن لاعبونا قدموا كل ما لديهم".

Advertisements

"بالتأكيد الفريق يتأثر بجدول المباريات المضغوط، ولكن الآن يجب أن نعمل على تقييم الوضع البدني للاعبين ونحاول الاستعداد للمباراة المقبلة في ربع النهائي".

"في المباراتين السابقتين لم نقدم مستوى جيد، وخسرنا تلك المباراتين، ولكنني تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم تقديم أفضل ما بوسعهم من أجل المنافسة بقوة في البطولة.. العديد من اللاعبين ظهروا لفترات طويلة في مباراة اليوم، مثلاً معتز هوساوي لعب 120 دقيقة وكان سعيداً بذلك لأنه لم يلعب 120 دقيقة منذ عامين".

"نحن كنا نعرف أن فريق شباب الأهلي يمتلك قدرات عالية في الهجوم، وقد حاولنا التعامل معهم من خلال الضغط العالي، ومحاولة عزل مهاجميهم".

"كل النادي وكل الإمارات يجب أن تفتخر بهذا الفريق، ما قاموا به هنا لا يصدق، رغم فترة الاستعداد القصيرة، وفي المقابل أهنئ فريق الأهلي على التأهل للدور ربع النهائي".

"لا أريد الحديث عن سوء الحظ في هذه المباراة، حيث أنه سنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل وحسم النتيجة، ولكن في ذات نحن سعداء بالوصول إلى هذه المرحلة".

"كارلوس إدواردو لا زال يتأقلم مع الفريق، وقد لعب بصورة جيدة في مباراة اليوم وأكمل الوقت الأصلي ومعظم الوقت الإضافي".

"الفريق يتأقلم كعائلة، ولا زال هنالك لاعبين سيلتحقون بنا عندما نعود إلى الإمارات، وأنا مؤمن أن الموسم الجديد سيكون لنا".