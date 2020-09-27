رياضة | الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام طنطا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :" ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ونأمل أن تكون بسيطة".

وأضاف :"اللاعب سيجري أشعة غدًا على العضلة الخلفية لتحديد حجمها ونأمل أن تكون بسيطة لأن الفريق لا يتحمل إصابات خاصة وأنه مقبل على مواجهة الوداد المغربي".

وزاد :"علينا أن ننتظر الأشعة وأتوقع أن تكون مدة الغياب من أسبوع إلى أسبوعين".