رياضة | الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترسانة بالكأس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترسانة بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام الترسانة في كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي اليوم أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة.

ويواجه الأهلي نظيره الترسانة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.