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رياضة | راموس يقود الريال لتحقيق الفوز الأول على حساب بيتيس بالليجا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر راموس يقود الريال لتحقيق الفوز الأول على حساب بيتيس بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن من تحقيق الفوز الأول له بالليجا على حساب فريق نادي ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف المرينجي فيردريكو فالفيردي في الدقيقة الرابعة عشر وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة والأربعين وسيرجيو راموس في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء.

في المقابل تمكن فريق ريال بيتيس من تسجيل هدفيهى عن طريق عيسى ماندي في الدقيقة الخامسة والثلاثين وكارفاليو في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز السادس فيما توقف رصيد نادي ريال بيتيس عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

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