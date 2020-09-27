رياضة | نجم إيفرتون يحقق رقم مميز في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم إيفرتون يحقق رقم مميز في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن دومينيك كالفيرت ليوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك نادي كريستال بالاس وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وواصل اللاعب الحاصل مع منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً على لقب كأس العالم للناشئين 2017 تألقه خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بعد أن رفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى الرقم 5.

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وقالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة أن ليوين بات اللاعب الأول الذي يهز الشباك في المباريات الثلاثة الأولى للتوفيز في البريميرليج منذ 2015.

حيث كان اللاعب الأخير الذي نجح في تحقيق هذا الرقم هو الأسكتلندي ستيفن نايسميث في موسم 2014-2015.

ويحتل إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة نقاط جمعهم أبناء الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الفوز في المباريات الثلاثة الأولى.