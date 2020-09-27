رياضة | ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام بيتيس "3-2" في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام بيتيس "3-2" في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا مثيرا على حساب ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

Advertisements

وسجل فيدي فالفيردي هدف ريال مدريد الأول في المباراة، وتعادل عيسى ميندي لفريق ريال بيتيس، وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عن طريق كارفاليو، واحرز ريال مدريد التعادل عن طريق إيمرسون بالخطأ في مرماه، واختتم سيرجيو راموس أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

ورفع ريال مدريد رصيده في الدوري الاسباني إلى 4 نقاط، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية مع ريال سوسيداد بنتيجة سلبية.