رياضة | رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال المدير الفني لطنطا عقب خسارة فريقه اليوم الأهلي، بهدف دون رد في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال :"أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة الذين كانوا ندًا لفريق الأهلي، وخبرات لاعبي الفريق الأحمر حسمت المباراة لصالحهم".

وأضاف :"راض على أداء الفريق، ومن الطبيعي الخسارة في ظل الظروف التي نمر بها مثل كثرة الإصابات في صفوف الفريق بفيروس كورونا وغياب الإعداد".

وزاد :"طنطا لم يكن ضمن الفرق التي استفادت من توقف كورونا، ولكن الحمد لله كنا جيدين أمام الأهلي".

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وعن المشاداة مع كهربا لاعب الأهلي قال :"هي نرفزة ملعب واللاعب اعتذر لي والأمر انتهى".

وواصل :"هددنا مرمى الأهلي والزمالك أكثر من مرة، وعلى ما يدعي أنني مهرج عليهم هذه هي مدرسة جديدة اسمها رضا عبد العال".

وأردف :"حاسبوني فنيا أنا أركز في المباراة وشاهدوا كيف أبطلت مفعول علي معلول في مباراة اليوم".

وأكمل :"قدمت أداء محترم أمام الاهلي وحولت أداء طنطا إلى الأفضل في فترة قصيرة ولو مدرب غيري كان خسر ٥".