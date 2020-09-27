رياضة | الأهلي يعود للتدريبات غدا بعد الفوز على طنطا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود للتدريبات غدا بعد الفوز على طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
وفاز الأهلي اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.
وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.