رياضة | الأهلي يعود للتدريبات غدا بعد الفوز على طنطا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود للتدريبات غدا بعد الفوز على طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواصلة التدريبات في الحادية عشرة صباح غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وفاز الأهلي اليوم على طنطا بهدف نظيف سجله عمرو السولية، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.