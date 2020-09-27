الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

شارك المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، لأول مرة بقميص النيراتزوري، منذ انضمامه للفريق هذا الصيف.

 

Advertisements

وانضم حكيمي إلى الإنتر قادمًا من في صفقة انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات حتى 2025.

 

وقرر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، إجلاس حكيمي على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد، قبل أن يقرر الدفع به اليوم في الدقيقة 64 ليحل محل آشلي يونج.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا