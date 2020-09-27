رياضة | حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حكيمي يشارك لأول مرة مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، لأول مرة بقميص النيراتزوري، منذ انضمامه للفريق هذا الصيف.

Advertisements

وانضم حكيمي إلى الإنتر قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات حتى 2025.

وقرر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، إجلاس حكيمي على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد، قبل أن يقرر الدفع به اليوم في الدقيقة 64 ليحل محل آشلي يونج.