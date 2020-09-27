الامارات | أبوطالب العيسوي مدرباً للإسماعيلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوطالب العيسوي مدرباً للإسماعيلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم تعيين أبوطالب العيسوي مدرباً عاماً للفريق الأول. وذكرت إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي، أول من أمس، أن الجهاز الفني للدراويش يضم حالياً هيرون ريكاردو مديراً فنياً، وأحمد العجوز قائماً بأعمال مدير الكرة في النادي، وأبوطالب العيسوى مدرباً عاماً، ورودلفو مخططاً للأحمال، ومحمد سعد مدرباً للأحمال ومحللاً للأداء، وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى.

وأضاف البيان أن قرار الاستعانة بأبوطالب العيسوي يرجع لما يمتلكه من خبرات فنية الكبيرة وقدرته على معاونه الجهاز الفني الحالي من أجل تجاوز تلك المرحلة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

كما قرر مجلس الإسماعيلي تشكيل لجنة تعاقدات لاختيار وضم لاعبين جدد برئاسة إسماعيل عثمان رئيس النادي، وعضوية خالد القماش وأبوطالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبوجريشة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news