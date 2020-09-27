الامارات | عجمان يهزم الوحدة ودياً.. ويخسر من الذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يهزم الوحدة ودياً.. ويخسر من الذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق عجمان ودياً على فريق الوحدة بنتيجة ‫3 - 2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس، على استاد راشد بعجمان ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الدوري. وأحرز أهداف عجمان، عصام سحتيت، كوستافو وحسن عبدالرحمن، بينما أحرز للوحدة لوكاس ولوفانور‫.

وخاض عجمان كذلك الخميس الماضي مباراة ودية أمام فريق الذيد، خاضها بمجموعة من اللاعبين الشباب وخسرها بهدف دون مقابل. وحرص الجهاز الفني لعجمان بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، على تجربة اللاعبين كافة في المباراتين، في انتظار تحديد موعد الإعلان الرسمي عن انطلاق دوري الخليج العربي الذي تأجل منذ سبتمبر الجاري وحتى أكتوبر المقبل.

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وقال من جانبه، مدرب الوحدة، فوك رازوفيتش في تصريح صحافي، إنه سعيد بالعمل مع فريق الوحدة واللاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الفريق يستعد جيداً لانطلاقة مباريات الدوري من خلال التدريبات والمباريات الودية التي يخوضها الفريق كل بضعة أيام‫.

وأضاف: «راضٍ تماماً عن المباراة الودية خصوصاً في الشوط الأول، وسنسعى إلى إحداث بعض التغييرات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد الجيد لبطولة الدوري في حال تم تحديد موعد عودة مباريات الدوري. بالتأكيد عدم خوض مباريات دوري أبطال آسيا أمر محزن، ولكن بطبيعة الحال تحدث مثل هذه الأمور، ويجب أن نؤمن بأننا قادرون على الذهاب في الموسم المقبل، ونعمل من أجل إسعاد الجماهير»‫.

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