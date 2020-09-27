الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | أسطورة الملاكمة باكياو يريد مواجهة ماكغريغور في الشرق الأوسط

0 نشر
مانيلا - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الملاكمة باكياو يريد مواجهة ماكغريغور في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرغب أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو خوض نزال مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور العام المقبل في الشرق الأوسط من دون الإشارة إلى البلد تحديداً، وفق ما أفاد بيان صادر عن مساعد باكياو أمس، جايك جوسون. وقال جوسون: «من أجل ضحايا الفلبين جراء كوفيد-19، السناتور باكياو سيقاتل نجم ماكغريغور العام المقبل». وقال إن النزال قد يقام في الشرق الأوسط بعد انحسار الجائحة، وإن باكياو سيتبرع بجزء من الجائزة لضحايا الفيروس في الفلبين. وكتب ماكغريغور أول من أمس عبر «تويتر»: سأخوض تالياً ملاكمة مع باكياو في الشرق الأوسط. وأضاف: «سيكون شرفاً حقيقياً أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث»، في إشارة إلى الأميركي فلويد مايويذر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أسطورة الملاكمة باكياو يريد مواجهة ماكغريغور في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا