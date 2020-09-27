الامارات | نادال يخوض تحدي بطولة فرنسا ويحلم بمعادلة رقم فيدرر في «الغراند سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يخوض تحدي بطولة فرنسا ويحلم بمعادلة رقم فيدرر في «الغراند سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقف ملك الملاعب الترابية الإسباني رافايل نادال على بعد لقب كبير واحد من معادلة رقم الأسطورة السويسري روجيه فيدرر في بطولات «الغراند سلام» والبالغ 20 لقباً. وبعد 15 سنة من تتويجه الأول في رولان غاروس، يبدو الـ«ماتادور» معرضاً أكثر من أي وقت مضى لفقدان لقبه. ويدشن نادال البطولة الفرنسية اليوم من خلال مواجهة البيلاروسي إيغور جيراسيموف.

يبلغ رصيد نادال الرائع في رولان غاروس 93 فوزاً وخسارتين منذ 2005، عندما أصبح أول لاعب بعمر المراهقة يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ السويدي ماتس فيلاندر عام 1982، لكن ابن الرابعة والثلاثين رفع رصيده إلى 19 لقباً في البطولات الكبرى بينها 12 في رولان غاروس (رقم قياسي)، وتتزامن مشاركته الراهنة مع غياب فيدرر الذي يتعافى من جراحة بركبته، ما يقرّبه أكثر من التتويج للعام الرابع توالياً في باريس. ويخوض نادال رولان غاروس دون إحرازه أي لقب ترابي للمرة الأولى، إذ خسر بمجموعتين أمام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع نهائي دورة روما الإيطالية، في مشاركة كانت الأولى له في غضون ستة أشهر.

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