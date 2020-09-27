الامارات | بينتو يستعرض أمام «فيفا» آلية عمل المنتخب وكيفية استدعاء اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو يستعرض أمام «فيفا» آلية عمل المنتخب وكيفية استدعاء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض اتحاد كرة القدم، خلال اجتماع عقد على مدار ثلاثة أيام، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، العمليات الإدارية والفنية المعمول بها باتحاد الكرة، والهيكل الإداري، وآلية عمل مختلف الإدارات والأقسام واللجان المختلفة، وكذلك الدعم المالي المخصص لتنفيذ المشروعات التطويرية.

وقال بيان صحافي لاتحاد الكرة: «عقد الأمين العام للاتحاد، محمد بن هزام، اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي مع جابريل كالديرون وخافير سانشيز، مسؤولَي برنامج الاتحاد الدولي للأداء المتطور، بمشاركة المدير الفني للاتحاد، ميشيل سابلون، ومدرب المنتخب الأول، خورخي لويس بينتو، ومدير إدارة التدريب، عبدالله حسن، ومدربة المنتخب الوطني الأول للسيدات، حورية الطاهري، والمدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وليد الحوسني».

من جهته، استعرض مدرب المنتخب، لويس بينتو، تكوين الجهاز الفني للمنتخب، وتوزيع المسؤوليات والمهام داخل فريق العمل، وطرق التواصل مع الأندية والمدربين والتعاون معهم، وكيفية استدعاء اللاعبين للمشاركة في المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات.

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كما تطرق بينتو لفلسفة اللعب وطرق دمج اللاعبين الشباب باللاعبين الأكبر والأكثر خبرة، وعن طموحاته مع المنتخب.

وقال بن هزام: «هناك الكثير من المشروعات التي يعمل بها اتحاد الكرة لتطوير اللعبة وزيادة عدد ممارسيها، من خلال التحديث المستمر للمسابقات المحلية، ووضع أسس ونظام موحد للأكاديميات الكروية، ودعم الكوادر الفنية الوطنية بإقامة الورش والدورات المختلفة، بحضور ومشاركة نخبة من المحاضرين العالميين».

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