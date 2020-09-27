الامارات | صحيفة صينية: النصر يتفق على ضم لاعب إسرائيلي لـ 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: النصر يتفق على ضم لاعب إسرائيلي لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «تشينهوا» الصينية، وكذلك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مهاجم غوانزهو الصيني، الإسرائيلي من أصول عربية ضياء السبع، غادر إلى الإمارات خلال الساعات الماضية، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب في الإمارات ضمن صفوف فريق النصر، بعد الاتفاق على التعاقد معه لثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة إن السبع (27 عاماً) صاحب قدرات تهديفية كبيرة، وسيتقاضى نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي سنوياً، وأشارت إلى أن رغبته القوية في الانتقال إلى العيش في دبي تحديداً، كانت سبباً في تسريع انتقاله إلى النصر. ونشر اللاعب نفسه على حسابه الرسمي في «إنستغرام» صورة له، وكتب عليها «في الطريق إلى دبي»، ليؤكد قرب انتقاله إلى النصر.

يُذكر أن السبع التحق بفريق غوانزهو في يناير 2019، وأحرز له 18 هدفاً في 36 مباراة.

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وسبق لضياء السبع أن فاز بلقب هداف الدوري الإسرائيلي في 2018 بـ24 هدفاً، وكذلك بجائزة افضل لاعب في الموسم نفسه، كما لعب للعديد من الأندية في إسرائيل قبل الانتقال إلى الدوري الصيني. من جانب آخر، أكد نادي النصر لـ«الإمارات اليوم» أن الإعلان عن أي تعاقد رسمي مع اللاعبين الأجانب سيكون عن طريق المركز الإعلامي للنادي، رافضاً التعليق على خبر ضم اللاعب ضياء السبع.

• ضياء السبع لعب سابقاً لغوانزهو الصيني في 36 مباراة وسجل 18 هدفاً.

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