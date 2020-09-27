شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يضرب فيورنتينا برباعية في قمة الجولة الثانية بالكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على منافسه فيورنتينا برباعية مقابل 3 أهداف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على أرض ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر ميلان، كل من لاوتارو مارتينيز، وفيدريكو تشيكيريني هدف في مرماه، وروميلو لوكاكو، ودانيلو دي أمبروزيو، بينما على الجانب الآخر سجل أهداف فيورنتينا، كل من، كريستيان كوامي، وفيدريكو تشيكيريني،فيدريكو كييزا.

واحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 3 نقاط بخوضه لقاء واحد، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط من مجموع لقاءين محتلا بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.