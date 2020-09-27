شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الشناوي حاليًا من أفضل 10 حراس في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن مستوى محمد الشناوي في المواسم الماضية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.
وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمد الشناوي حاليًا من أفضل 10 حراس حول العالم وهو يقدم مستويات كبيرة للغاية».
وشدد: «محمد الشناوي سيحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الجاري بدون منافس».
وتطرق سليمان في حديثه معلقًا على انتقال شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز مؤكدًا: «شريف إكرامي حارس كبير ولكن أمامه تحديات كبيرة في النادي السماوي».
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الوضع في مصر
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اصابات
102,736
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تعافي
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وفيات
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