شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: محمد الشناوي قادر على تخطي رقم إكرامي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن مستوى محمد الشناوي، قائد القلعة الحمراء الحالي.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «سعيد جدًا بتألق مستوى محمد الشناوي وتحقيق لقب قياسي وهو 23 مباراة (كلين شيت) متساويًا مع شريف إكرامي، وهو لديه فرصة لتخطي ذلك الرقم في الأربعة مباريات المقبلة».

وتابع: «أكثر شخص سعيد بتألق محمد الشناوي هو أنا، لأنني وراء ترشيح محمد الشناوي خلال عودته للأهلي من صفوف بتروجت».