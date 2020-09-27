شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر خوض مباراة الترسانة بالبدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، اتخذ قرارًا بخوض مباراة الترسانة في الكأس بالبدلاء.

ويلتقي الأهلي مع الترسانة، الأربعاء، ضمن مباريات الكأس على أرض ملعب استاد السلام.

ويرغب فايلر في منح المجموعة الأساسية راحة سلبية، بسبب الإرهاق الذي سيطر عليهم خلال المباريات الأخيرة، ولتفادي تعرض أياً منهم للإصابة، قبل مواجهة الوداد المغربي، في بطولة أفريقيا.