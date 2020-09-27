شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يتوقع تشكيل الأهلي أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مباراته أمام الوداد المغربي.
ويلتقي الأهلي نظيره الوداد في المغرب، يوم 17 أكتوبر المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل الذي توقعه «صلاح الدين» كالتالي:
محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ايمن اشرف، على معلول، عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، مجدي قفشة، محمود كهرباء، اليو بادجي.
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