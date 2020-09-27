شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: معلول سيسافر إلى تونس.. ولن نطلب تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تراجع أداء على معلول الظهير الأيسر للشياطين الحمر، واستعداد الفريق لمباراة الوداد المغربي، وإصابة المدافع رامي ربيعة خلال مواجهة طنطا بالدوري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية «الأهلي»: «وارد أن يكون على معلول يعاني من إجهاد بشكل عام بسبب المشاركة، ويحتمل أن يسافر خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على أسرته».

وأضاف: «كان هناك اتصال بين معلول ومدرب المنتخب التونسي واتفقا على بعض الأمور، كما أنه هناك حديث جمعني أنا وفايلر ومعلول بأن نمنحه راحة وعدم إشراكه في لقاء الترسانة».

وتابع: «معلول قد يلعب المباراة الأولى أو الثانية مع المنتخب التونسي لعدد من الوقت، وسيكون هناك تنسيق معهم، ولديهم أجندة دولية قريبًا».

وعن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، قال: «مباراة الوداد اقتربت جدًا ولا نريد أن نفقد عناصر مؤثرة في المباريات بعد حصولنا على لقب الدوري».

وعن إمكانية تأجيل مواجهة بيراميدز قبل لقاء الوداد: «الجدول تم وضعه منذ فترة، ولا نريد أن نعبث بجدول الدوري، لقاء بيراميدز مهم، ونريد أن نحققق الفوز فيه كحسابات معنوية، ولكن الفيصل والأهم هو لقاء الوداد، وسنحاول إراحة عناصر كثيرة خلال الفترة المقبلة».

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