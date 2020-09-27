شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: جماهير الأهلي مرعوبة من إهدار الفرص السهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق، إنه «وجماهير الأهلي مرعوبون، من كم الفرص السهلة الضائعة من لاعبي الأهلي، في مبارياته الأخيرة، وخصوصاً امام طنطا».

وأضاف صلاح الدين، في تصريحاته للأستوديو التحليلي لقناة «أون تايم»، أنه «وكثير من جماهير الأهلي، قلقون من استمرار ضياع تلك الفرص، وخصوصاً في مباراة الوداد المغربي المقبلة».

وأشار صلاح الدين، إلى أن «الفرق الكبيرة، يجب أن تتلاشي فيها كمية الفرص الضائعة، وأن يكون التهديف من انصاف الفرص».

وطالب وليد، مهاجمي الأهلي، بمحاولة التخلص من تلك الظاهرة، قبل المعترك الأفريقي الصعب.