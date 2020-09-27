ريال مدريد يحقق انتصاره الأول في «الليجا» بأقدام راموس على حساب ريال بيتيس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على نظيره ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
سجل أهدف ريال مدريد فالفيردي، ثم إيميرسون أباريسيدو هدف في مرماه، وجاء المنقذ سيرجو راموس ليسجل الهدف الثالث والفوز عند الدقيقة 82، بينما سجل عيسى ماندي، ويليام كارفالو.
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